SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria General San Martin, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ALDANA ISABEL ROMERO, de 29 años, de 1,85 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía musculosa color negra, pantalón jean azul y zapatillas color gris con bordes blancos Se le ha visto por última vez en La Verde en fecha 17/06/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria General San Martin al o al servicio de emergencias 911.-

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