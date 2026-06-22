SOFOCARON UN INCENDIO EN UNA VIVIENDA Y NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

El foco ígneo se originó en el sector de un lavadero y fue controlado por efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Este lunes por la tarde, personal de la Comisaría Tercera Metropolitana intervino en un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle Jujuy al 200 aproximadamente, en la ciudad de Resistencia.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien manifestó que se encontraba realizando fuego en una parrilla instalada en un lavadero techado, cuando las llamas se propagaron hacia otros elementos presentes en el sector.

Ante la situación, acudieron dotaciones de Bomberos de la Policía del Chaco y Bomberos Voluntarios de la Zona Sur, quienes trabajaron de manera conjunta para extinguir el foco ígneo y evitar mayores daños.

Como resultado del hecho, no se registraron personas lesionadas.

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