SIN TRÁMITES PRESENCIALES: INSSSEP CONTINÚA ACTUALIZANDO INFORMACIÓN DE AFILIADOS DEL FAC

La Gerencia de la Obra Social aclaró además que NO será necesario concurrir a la sede central ni a las delegaciones del INSSSEP para realizar trámites vinculados a esta actualización. En caso de requerirse documentación complementaria o estudios médicos, cada afiliado será notificado de manera individual a través de Tu Gobierno Digital.

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), a través de la Gerencia de la Obra Social, puso en marcha un proceso de actualización de datos de los afiliados que integran el Fondo de Alta Complejidad (FAC), con el objetivo de mejorar el seguimiento de los pacientes y fortalecer la calidad de las prestaciones que brinda el organismo. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización, reorganización administrativa y fortalecimiento institucional que lleva adelante el Instituto para avanzar hacia una gestión más eficiente, transparente y cercana a sus afiliados.

La actualización se realizará de manera progresiva y contempla dos modalidades según la fecha de incorporación al programa. Los afiliados que ingresaron al FAC a partir del 1 de julio de 2025 tendrán sus datos actualizados automáticamente, sin necesidad de realizar trámites ni presentaciones presenciales.

Por su parte, quienes fueron incorporados antes de esa fecha serán incluidos en una revisión integral de la información disponible en los registros del organismo, que abarcará antecedentes médicos, estudios complementarios, prácticas realizadas y demás documentación vinculada a cada caso.

En aquellas situaciones donde sea necesario ampliar o actualizar información, los afiliados serán contactados oportunamente a través de los canales oficiales habilitados.

Canales oficiales y sin trámites presenciales

Desde la Obra Social informaron que toda comunicación relacionada con este proceso se realizará exclusivamente mediante la plataforma Tu Gobierno Digital y el correo electrónico institucional registrado por cada afiliado.

Asimismo, recordaron la importancia de mantener actualizados los datos de contacto y revisar periódicamente las notificaciones emitidas por estos medios.

Con esta medida, INSSSEP continúa incorporando herramientas que permiten optimizar los servicios, agilizar los procesos administrativos y brindar una atención cada vez más eficiente a sus afiliados.

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