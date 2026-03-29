SIN MAMELUCO: EL DÍA QUE JAVIER MILEI PROMETIÓ «VENDER YPF Y VACA MUERTA» Y QUÉ DECÍA LA PRIMERA LEY BASES
Desde siempre dijo que quería desacerse de la petrolera de bandera, sobre todo como candidato a Presidente y la incluyó en la Ley Bases como empresa a privatizar. Pero el libertario se vio empujado al pragmatismo socialista…
Pero nadie podría argumentar que no avisó: Milei nunca cejaba en anunciar que su gobierno sería tanto ajustador como privatizador, advirtiendo sobre una profunda “reforma del Estado” al mejor estilo menemista; experiencia que, como se recordará, concluyó de la peor manera posible para el conjunto de los argentinos.
“¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntaba Chiche Gelblung al postulante a la Presidencia, quien no vacilaba al responder: “Sí… ¿Cuál es el problema? Le buscás la forma de privatizarlo…”, añadía con total naturalidad.
El tiempo ha pasado y la realidad se impone a un mandatario apegado a las teorías libertarias pero extremadamente necesitado de dólares que el petróleo y el gas le pueden brindar, empujado así al pragmatismo socialista de sostener como propia una de las empresas más poderosas y valiosas del país que ahora se jacta de mantener en el ámbito estatal.