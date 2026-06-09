SIN CASOS POSITIVOS: CHACO REFUERZA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL DENGUE

El Ministerio de Salud informó que durante la semana comprendida entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 2026 no se registraron casos positivos de Dengue en la provincia, consolidando así el trabajo sostenido de vigilancia, prevención y control que se lleva adelante en todo el territorio chaqueño.

Según el último reporte epidemiológico, durante ese período se notificaron seis casos sospechosos, los cuales fueron clasificados como no conclusivos luego de los análisis realizados por laboratorio.

Desde la cartera sanitaria destacaron que estos resultados reflejan el compromiso de los equipos de salud y de los municipios en la implementación de acciones permanentes para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Entre las tareas desarrolladas se encuentran operativos de bloqueo de foco, descacharrado, control vectorial y actividades de concientización comunitaria.

No obstante, las autoridades sanitarias remarcaron que la prevención sigue siendo una herramienta fundamental para sostener esta situación epidemiológica favorable y evitar nuevos casos.

En este sentido, recordaron a la población la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua en patios y jardines, cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y floreros, mantener limpias las canaletas y desagües, y utilizar mosquiteros en puertas y ventanas.

Además, recomendaron acudir al centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, evitando la automedicación.

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