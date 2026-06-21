SEXTORSIÓN DIGITAL: EXIGÍA DINERO A UN JOVEN A CAMBIO DE NO DIFUNDIR IMÁGENES ÍNTIMAS

Una mujer de 33 años fue detenida en el marco de una causa por presunta extorsión digital contra un joven, en un procedimiento realizado tras una investigación por amenazas vinculadas a la difusión de material íntimo obtenido en conversaciones a través de una plataforma social.

La denuncia fue presentada por un joven de 22 años, quien relató haber entablado contacto con un perfil en una red social. Según su declaración, tras intercambiar mensajes privados y material de carácter íntimo, comenzaron las amenazas para exigirle dinero a cambio de no difundir esas imágenes entre su entorno familiar y social.

De acuerdo con la investigación, la víctima realizó transferencias bancarias a cuentas que no conocía y también entregó distintos bienes en puntos de encuentro que habrían sido acordados con la sospechosa. A pesar de esos pagos, las exigencias continuaron y se habrían reiterado bajo presión.

Frente a la denuncia, intervino personal especializado en delitos informáticos, que desarrolló tareas de seguimiento, análisis de comunicaciones y vigilancia para identificar a la persona señalada y reconstruir la operatoria.

Con esos elementos, la fiscalía ordenó un operativo cerrojo en una de las zonas donde la sospechosa había pautado un nuevo encuentro para recibir elementos de la víctima. En ese procedimiento fue detenida la mujer.

Durante el operativo se secuestraron un teléfono celular, una motocicleta y otros elementos que serán peritados como parte de la causa. Todo el material incautado quedó bajo análisis para determinar su vinculación con la maniobra investigada.

La detenida fue notificada de la imputación y permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para establecer la totalidad del circuito de comunicaciones y eventuales implicados.