SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO A PARTIR DE AGOSTO: QUIÉNES ESTÁN CONVOCADOS Y CUÁLES SON LOS SUELDOS
La Secretaría de la Defensa Nacional recordó la obligatoriedad del trámite para jóvenes y detallaron los haberes para el personal militar.
El Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene su vigencia y obligatoriedad para todos los ciudadanos, ya sea por nacimiento o naturalización, por lo que además, recientemente se conocieron los sueldos y la escalada salarial de las Fuerzas Armadas.
En esta oportunidad, se trata del servicio militar de México, donde los jóvenes nacidos en el año 2008 que alcanzan la edad requerida durante este período forman parte de la nueva generación convocada para tramitar su Cartilla de Identidad del SMN, un documento indispensable que acredita el cumplimiento de este deber cívico y es solicitado en múltiples gestiones oficiales.
Desde la Secretaría de la Defensa Nacional enfatizaron que la obtención de la cartilla por primera vez es un trámite completamente gratuito. Asimismo, advirtieron a la población que el proceso no se gestiona a través de redes sociales, gestores independientes ni plataformas de comercio electrónico.
Servici Militar Obligatorio en México: la escala de haberes en el Ejército
Es importante aclarar que el cumplimiento del SMN no contempla una remuneración económica. No obstante, aquellos ciudadanos que decidan ingresar formalmente a las filas del Ejército Mexicano como personal militar de carrera acceden a un esquema de haberes netos mensuales y prestaciones específicas:
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Soldado: $18,166.09 MXN
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Subteniente: $24,114.27 MXN
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Teniente: $25,563.88 MXN
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Capitán Segundo: $38,536.71 MXN
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Capitán Primero: $42,506.59 MXN
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Mayor: $49,217.31 MXN
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Teniente Coronel: $61,748.01 MXN
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Coronel: $90,386.51 MXN
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General Brigadier: $107,058.75 MXN
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General de División: $132,683.99 MXN
Los registros estadísticos del sector laboral vinculados a los trabajadores de las Fuerzas Armadas muestran un universo de 83.4 mil personas ocupadas. Si bien el salario promedio general reportado a nivel nacional se ubicó en los 5,520 pesos mensuales, existen marcadas diferencias geográficas tanto en remuneraciones como en concentración de personal:
Estados con mayores ingresos promedio:
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Baja California Sur: $21.3 mil MXN mensuales.
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Campeche: $18.5 mil MXN mensuales.
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Zacatecas: $16.1 mil MXN mensuales.
Estados con mayor concentración de fuerza laboral:
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Estado de México: Lidera el territorio nacional con 22.6 mil trabajadores.
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Guanajuato: 5.9 mil trabajadores.
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Sinaloa: 5.5 mil trabajadores.
Inclusión voluntaria de las mujeres
La Defensa mantiene abierta su convocatoria permanente para que las mujeres de 18 años o más se sumen de forma voluntaria a las actividades del Servicio Militar Nacional. Aquellas que opten por incorporarse recibirán el adiestramiento correspondiente en los centros asignados dentro de las distintas zonas militares del país, garantizando la equidad de condiciones dentro de los programas de capacitación autorizados.