SERGIO RODRÍGUEZ DEJA EL MINISTERIO DE SALUD Y ASUME RICARDO MAYOL

_Desde el Ejecutivo provincial destacaron y agradecieron el trabajo realizado durante la gestión del Dr. Sergio Rodríguez, quien presentó su renuncia por razones personales.

Además, desde el Ejecutivo provincial destacaron los avances alcanzados en materia sanitaria, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud pública, la reducción de los índices de mortalidad infantil, el ordenamiento de los recursos del área, la implementación de operativos sanitarios en todo el territorio provincial y la provisión de medicamentos para hospitales y puestos sanitarios.

Asimismo, *el gobernador Leandro Zdero decidió designar al frente del Ministerio de Salud al reconocido neurólogo, doctor Ricardo Mayol,* quien asumirá sus funciones el próximo viernes en Casa de Gobierno.

Desde la gestión provincial señalaron que la nueva conducción tendrá el desafío de continuar fortaleciendo las políticas sanitarias, garantizando el acceso a la salud y consolidando los avances alcanzados en todo el sistema público provincial.

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