SECHEEP ALERTA SOBRE INTENTOS DE ESTAFAS Y REITERA SUS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

SECHEEP advierte y reitera a la comunidad, mantenerse alerta ante nuevos intentos de estafas a través de líneas de WhatsApp, cuentas de Facebook y/o llamadas telefónicas que utilizan el nombre de la empresa energética, ofreciendo descuentos y/o subsidios inexistentes, especialmente a jubilados y personas de edad avanzada.

Secheep reitera que no realiza llamadas telefónicas a sus clientes ni se pone en contacto con ellos para solicitar datos personales o financieros. La información veraz y correcta se comunica únicamente por las vías de comunicación oficiales.

Desde la empresa energética advierten que los estafadores se hacen pasar por operadores de Secheep y toman contacto con la gente (principalmente con jubilados, pensionados y/o personas mayores de edad) ofreciendo descuentos en las facturas y/o inscripciones al subsidio, lo cual es absolutamente falso.

Recomendaciones de Secheep:

– No brindar información personal por teléfono, mensajes o redes sociales.

– Verificar cualquier comunicación directamente con Secheep a través de sus canales oficiales: 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónico), WhatsApp 364-4-377044 o redes sociales oficiales de la empresa.

– Ante sospechas de estafa, comunicarse inmediatamente con el 911 y realizar la denuncia correspondiente.

“Queremos que nuestros usuarios estén informados y protegidos. Secheep no ofrece descuentos a jubilados ni solicita datos personales por teléfono o redes. Reiteramos la importancia de no responder a estos llamados fraudulentos”, señaló la empresa.

Secheep reafirma su compromiso con la seguridad y protección de sus usuarios y continuará difundiendo información para prevenir fraudes y/o estafas.