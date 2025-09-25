SECHEEP ALERTA SOBRE INTENTOS DE ESTAFAS Y REITERA SUS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN
Secheep reitera que no realiza llamadas telefónicas a sus clientes ni se pone en contacto con ellos para solicitar datos personales o financieros. La información veraz y correcta se comunica únicamente por las vías de comunicación oficiales.
Desde la empresa energética advierten que los estafadores se hacen pasar por operadores de Secheep y toman contacto con la gente (principalmente con jubilados, pensionados y/o personas mayores de edad) ofreciendo descuentos en las facturas y/o inscripciones al subsidio, lo cual es absolutamente falso.
Recomendaciones de Secheep:
– No brindar información personal por teléfono, mensajes o redes sociales.
– Verificar cualquier comunicación directamente con Secheep a través de sus canales oficiales: 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónico), WhatsApp 364-4-377044 o redes sociales oficiales de la empresa.
– Ante sospechas de estafa, comunicarse inmediatamente con el 911 y realizar la denuncia correspondiente.
“Queremos que nuestros usuarios estén informados y protegidos. Secheep no ofrece descuentos a jubilados ni solicita datos personales por teléfono o redes. Reiteramos la importancia de no responder a estos llamados fraudulentos”, señaló la empresa.
Secheep reafirma su compromiso con la seguridad y protección de sus usuarios y continuará difundiendo información para prevenir fraudes y/o estafas.