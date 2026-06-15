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SE VIENE EL FESTIVAL PATRIO!

por Redaccion J 5 horas atrás

Te invitamos a disfrutar de una nueva edición del tradicional Festival Patrio, una jornada para compartir en familia, celebrar nuestras raíces y vivir juntos el espíritu de nuestra independencia. 🎶🧉💙

📅 Jueves 9 de Julio
📍 Predio El Guardamonte

Habrá música, danzas, gastronomía, emprendedores y muchas propuestas para disfrutar de una gran fiesta popular. 🎤💃🥟

¡Sumate a esta celebración que nos une como comunidad y vivamos juntos una jornada llena de tradición, cultura y patriotismo! 🇦🇷✨

#FestivalPatrio #9DeJulio #CastelliCiudad #MunicipioDeTodos #JuanJoséCastelli 🇦🇷🎉

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