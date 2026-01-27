SE PUEDE ESTA SIN VTV: EL LISTADO DE VEHICULOS QUE ESTAN EXENTOS DE REALIZARLA
Circular con este trámite obligatorio vencido es sinónimo de sanciones complejas que ponen en jaque a los conductores. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio cuyo objetivo es que los vehículos en circulación cumplan con las condiciones seguras establecidas por la ley. A través de una minuciosa inspección, se evalúa el estado general del vehículo para reducir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras, preservando la seguridad en todo momento.
No contar con la VTV puede derivar en sanciones económicas o retención del vehículo. Este trámite, por otro lado, se realiza en talleres habilitados por cada jurisdicción, donde personal autorizado inspecciona frenos, luces, suspensión, neumáticos y parabrisas, entre otros componentes.
Vehículos que no necesitan la VTV
Los vehículos cero kilómetro cuentan con un período de tres años desde su patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros para realizar la primera inspección. Para las motocicletas nuevas, la exención es de 12 meses. Superado ese plazo, la verificación pasa a ser obligatoria para poder circular sin inconvenientes.
Existen, además, grupos que pueden acceder a la VTV sin costo. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y cuyo vehículo no exceda el valor establecido por el impuesto de radicación. También están contempladas las personas con discapacidad y sus familiares directos, independientemente de si el vehículo está adaptado o no.
En cuanto a los valores vigentes, el trámite tiene un costo de $63.453,61 para automóviles y $23.858,78 para motos en la Ciudad de Buenos Aires. Para realizar la verificación es necesario presentar DNI, licencia de conducir, comprobante de seguro al día, cédula verde y el turno correspondiente. Los vehículos que funcionan con GNC deben sumar la oblea habilitante entre los requisitos.