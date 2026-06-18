SE LANZÓ EL BONO BIENAL 2026 CON UN AUTO 0 KM, CUATRO MOTOS Y PREMIOS INSTANTÁNEOS

Lotería Chaqueña presentó oficialmente el Bono Bienal 2026, que tendrá como premio mayor un automóvil Volkswagen Tera 0 kilómetro y cuatro motocicletas. El sorteo se realizará el próximo 25 de julio, en el marco de la Bienal Internacional de Escultura.

Lotería Chaqueña realizó el lanzamiento oficial del Bono Bienal 2026, una propuesta especial que acompañará una nueva edición de la Bienal Internacional de Escultura y que pondrá en juego importantes premios para los participantes.

El bono tendrá un valor de 5.000 pesos y estará disponible desde este viernes 19 de junio en toda la red de Agencias y Subagencias de Lotería Chaqueña distribuidas en el territorio provincial. “Los bonos también se estarán vendiendo en el stand institucional durante toda la Bienal”, destacó el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, durante una conferencia de prensa que compartió junto a la vocal oficial Gabriela Galarza; el gerente general Horacio Ybarra; el gerente comercial Gustavo Maurokefalidis; el presidente de la Asociación de Agentes y Subagentes, Juan Carlos Müller; y el presidente de la Cámara de Permisionarios, Gustavo González.

La presentación se enmarca en el amplio programa de actividades que Lotería Chaqueña desarrollará durante la Bienal Internacional de Escultura, que este año se llevará a cabo del 17 al 26 de julio en Resistencia.

Asimismo, se informó que las instituciones interesadas en comercializar el Bono Bienal podrán acceder a un beneficio equivalente al 30 por ciento de lo vendido. Para ello, podrán acercarse a la Dirección de Juegos Especiales, ubicada en el primer piso del edificio de Güemes 46 de Resistencia, o a la sede del Complejo Gualok de Presidencia Roque Sáenz Peña. También podrán solicitar información a través de la línea telefónica 362-4446750/8 (internos 1041 y 1073) o mediante WhatsApp al 3624-543429.

Premios del Bono Bienal 2026

El sorteo se realizará el sábado 25 de julio mediante el sistema de bolillero propio de Lotería Chaqueña y contará con el siguiente programa de premios:

-Primer Premio: un automóvil Volkswagen Tera 0 km.

-Segundo Premio: una motocicleta Enduro 300 cm³.

-Tercer Premio: una motocicleta Yamaha Ray ZR 125 cm³.

-Cuarto Premio: una motocicleta Honda Wave 110 cm³.

-Quinto Premio: una motocicleta 110 cm³.

Además, cada bono incluirá una modalidad de resolución inmediata denominada “Raspadita”, mediante la cual los participantes podrán acceder a premios instantáneos como parlantes inalámbricos, vasos térmicos y Smart TV de 43 pulgadas.

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