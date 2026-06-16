Se filtró la millonaria oferta de Deportivo Riestra para fichar a Tim Payne tras el Mundial 2026

El vínculo entre Payne y los hinchas argentinos nació de manera inesperada a través de las redes sociales durante la previa del Mundial. Su simpatía, algunas publicaciones en español y la interacción constante con los fanáticos hicieron que rápidamente se ganara un lugar entre los personajes más queridos del torneo.

La relación volvió a fortalecerse luego del empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán por el Grupo G, encuentro en el que fue titular y una de las figuras de su selección. Incluso, antes de retirarse de una entrevista, alimentó aún más el cariño del público argentino con una frase que se viralizó de inmediato: “¡Aguante Argentina!”.

Con el Mundial todavía en marcha, Riestra mantiene la ilusión de concretar uno de los fichajes más llamativos del fútbol argentino. La competencia con Olimpia promete continuar en las próximas semanas, mientras Payne sigue concentrado en su aventura mundialista.