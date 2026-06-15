SE CONOCIERON LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA A LA MUJER QUE FUE ENCONTRADA SIN VIDA EN EL BARRIO GÜIRALDES

En las últimas horas se conocieron los resultados de la autopsia practicada a los restos de la mujer de 57 años que fue encontrada sin vida en un domicilio del barrio Güiraldes.

Desde la fiscalía interviniente, informaron que no se registraron signos de violencia o señales de defensa sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, detallaron que la casa se encontraba cerrada desde el interior y los vecinos informaron que no veían a la dueña desde hacía aproximadamente 24 horas.

En un primer momento, allegados a la víctima alertaron que había sufrido un violento episodio, lo cual fue desdicho por familiares cercanos, a modo de pedido de réplica con este medio.

Los investigadores aclararon que la investigación continúa en curso, mientras la familia quedó a la espera de la celeridad y claridad de los resultados de las pesquisas.