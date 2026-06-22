SCALONI PREPARA UN CAMBIO EN ARGENTINA PARA ENFRENTAR A AUSTRIA

Tras la contundente victoria sobre Argelia en el estreno, la Selección argentina ya tiene la mira puesta en Austria, rival al que enfrentará este lunes desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la posibilidad de asegurar anticipadamente su pase a los dieciseisavos de final, Lionel Scaloni perfila un equipo con mínimas modificaciones respecto del debut.

La variante más importante se dará en la defensa. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado, por lo que Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho. El futbolista del Atlético de Madrid, habitual titular en el ciclo del entrenador, volvería desde el inicio.

Más allá de ese cambio obligado, el cuerpo técnico mantiene algunas incógnitas. Una de ellas pasa por la delantera, donde Julián Álvarez busca ganarse un lugar tras haber dejado atrás una molestia en el tobillo. La «Araña» tuvo minutos en el segundo tiempo ante Argelia y mostró una buena recuperación, aunque Lautaro Martínez seguiría contando con la confianza de Scaloni para integrar el once inicial.

La otra duda se encuentra en la mitad de la cancha. Thiago Almada parte con ventaja para conservar su lugar, aunque Nicolás González continúa en la pelea por meterse entre los titulares. Por el momento, el ex Vélez tendría asegurada una nueva oportunidad desde el arranque.

En tanto, Facundo Medina volverá a desempeñarse como lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico todavía se recupera de un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. El defensor podría sumar algunos minutos en el complemento, al igual que Leandro Paredes, quien continúa recuperando ritmo de competencia con vistas a las instancias decisivas del certamen.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Las bajas de la Selección Argentina ante Austria

Con Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes nuevamente a disposición de Scaloni, la Selección Argentina no tendrá ausencias para la segunda fecha de la fase de grupos.