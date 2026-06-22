Scaloni, antes de enfrentar a Austria: «Está un poco jodido saber por dónde va el Mundial»
El DT habló en conferencia y dio detalles en la previa del segundo encuentro que tendrá la Selección en el Mundial.
La fake news sobre el papá de Messi: «¿Había que arrancar con esta pregunta en el inicio de la rueda de prensa?. Buenas tardes a todos. Estamos bien, poco más que agregar de esto. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana».
La contención del grupo a Messi: «Bueno, nosotros creemos firmemente en que el grupo es el que saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Y somos conscientes que al lado, lo que dije el otro día, al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones buenas o malas, siempre es mejor compartirlas y que estén al lado. Y eso es lo que todos sentimos, me imagino que él también lo siente por lo que ha dicho y la verdad que este tema yo prefiero ya no agregar más, pero bueno, estamos bien y preparados para el partido».
El juego de Austria: Bueno, Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado, los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro. Y bueno, lo que se está viendo en el Mundial es que no hay partido fácil, sobre todo la fase de grupo siempre ha sido un poco, históricamente diría yo, a lo mejor este Mundial se está dando un poco más porque hay más partidos. Pero sí que la fase de grupo siempre ha sido difícil para todos y las condiciones también de calor, de que se pare el partido constantemente, hace que a lo mejor le dé una mano al equipo que teóricamente es un poco más débil porque tiene tiempo a recuperar, tiene tiempo a preparar cosas que a lo mejor no había. Creo yo que al final que se ha hecho para tener más tiempo y bueno, se hace un poco cortado el partido. Eso de cuatro tiempos parece, casi te diría que es real, nosotros en el vestuario, en el entretiempo tenemos tres minutos para hablar con los jugadores, entre que van y vuelven, tres minutos y medio, y ahí se para todos tres minutos y medio. Pero bueno, se ha hecho y acá estamos para mandar. Y digo que sorpresa, bueno, yo creo que al final van a estar, las grandes selecciones van a estar ahí, hay muchas además que pueden competir y van a estar sin ninguna duda que va a ser un Mundial difícil.
Si la cantidad de partidos hace que se le dificulte para verlos todos: Los partidos vemos todos, lo que podemos lo vemos todos, en directo. Yo ahora, por ejemplo, estaba viendo el final de Uruguay-Cabo Verde ahí en la tele, mientras hablaba Enzo. Y está bueno verlo. Está bueno porque se aprenden un montón de cosas, continuamente vamos mirando situaciones. Y aparte porque nos gusta. Y concentrado no hay muchas más cosas para hacer, ¿eh? Ver los partidos mundiales, hablar con los tuyos e intentar ver por dónde va el mundial, que está un poco jodido saber por dónde va el mundial. Hay situaciones muy extrañas. Entonces, las estadísticas al final son bastante engañosas.
Diferencias entre Argelia y Austria: Bueno, diferencias las hay en todos los equipos, pero creo que tienen similitud en que son equipos que van a buscar el arco enfrente. A lo mejor de una manera diferente. Austria más vertical, no juntando tantos pases, aunque tiene buenos jugadores. Pero sí que son equipos que salen a buscar el partido y eso creo que está bueno para el espectáculo. Va a ser un partido creo que entretenido para el público.
Las pausas de hidratación: Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22, 23 minutos. Tenemos gente que está arriba analizando el partido, más nosotros que estamos acá sentados en el banco y buscamos soluciones, lo que se hace en un entretiempo normal se hace ahí. Por eso digo que, bueno, tanto para el que juega bien también, a lo mejor me confundo diciendo que es solo para el rival más débil también, para el que pretenda atacar te da tiempo a corregir, pero digo que se hace raro adaptarse a eso. Imagino que dentro de un tiempo, si se sigue haciendo, será algo normal, como todas las cosas que se han mejorado o que se han hecho casi normales. Todavía creo que esto no está normal para nosotros, se hace bastante cortado, pero, bueno, se intenta analizar y se intenta corregir. Por eso yo creo que hay veces que los partidos pasan de una manera u otra en el mismo primer tiempo, solo por esto, porque están para corregir y entiendo que se mejorará. Hay gente que analiza, que muestra computadora, que muestra tablet y todo eso, nosotros vamos más por el mano a mano, de hablar, pero bueno, cada uno tiene su librito.
Sobre los momentos en que Argentina se replegó frente a Argelia: Bueno, para mí el primer tiempo y el segundo, con unos jugadores u otros, fue idéntico. No fue por los cambios, como creo que interpreto que estás diciendo. Al final el rival juega y el rival te somete. Lo importante es, lo que siempre digo, si hay un rival que está mejor o que está haciendo las cosas mejor o que te sorprende con algo, bueno, hay que atrincherarse, hay que defender. No puedes imponer tu juego y hay veces que ha sucedido y seguirá sucediendo. Lo importante es que cuando te hacen eso el equipo esté pronto. Si no estás pronto para hacer eso, se te complica. Creo que nosotros eso lo tenemos claro. No siempre se puede ser dominador del balón. Nos gustaría, nos encantaría, pero hay veces que no somos dominadores de la pelota y a lo mejor de resultado sí, como pasó el otro día, pero no es una idea que tenemos en la cabeza. Pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso y eso es lo que a mí me deja tranquilo, la verdad.
Su deseo por el cumpleaños de Messi: El que imagino que todos queremos, que sea feliz. Pensaba en otra cosa, ¿no? Que sea feliz.
Las diferencias entre el equipo campeón en Qatar y el actual: Bueno, después de Qatar hemos hecho grandes partidos. A mi entender la final fue muy buena, pero después de Qatar el equipo ha hecho muy buenos partidos, entonces creo que ha mantenido una línea. Hemos sumado a Thiago, que no tenía tanto protagonismo antes, nos da un poco más de quien sabe, un poco más de uno contra uno. Antes eran cuatro volantes, cuando jugábamos cuatro bastante más de juego y más al pie. Thiago nos da un poco más lo que hacía Ángel cuando estaba a la derecha, Thiago nos lo puede dar un poco más a la izquierda. Vamos buscando variantes y tenemos en el banco, lo que dije el otro día, gente que puede cambiar el partido un poco más vertical. En el caso de Giuliano, en el caso de Nico, González. Tenemos fuerza también con Nico Paz, que es una buena aparición. Yo creo que el equipo está en la buena línea, más allá de que han pasado tres años y medio de aquel Mundial. No han dado muestras de haber bajado el pistón y por eso están acá, esa es la realidad. El equipo ha dado muestras de querer siempre mejorar o al menos saber a lo que juega y eso es lo más importante que hemos conseguido. Ellos no han bajado el pistón, hemos intentado mejorarlo al equipo. Aunque parezca difícil, yo creo que sí, que hay margen de mejora siempre y ellos han entendido muy bien el mensaje.
Sobre los dichos de Ancelotti indicando que Argentina no tiene intensidad: Sí, lo que pasa es que yo entendí muy bien lo que quiso decir. El que entiende, entiende muy bien y lo dijo de una buena manera. Yo entiendo lo que quiso decir, lo que pasa es que claro, ahora empezamos con que dijo algo malo y para nada, lo entendí muy bien, nos puso bien. Lo que pasa es que estamos pensando que habló mal y yo entendí bien. Lo que pasa es que como habló un español, italiano, portugués mezclado, a lo mejor la cabeza, si pudiera hablar en su idioma como puedo hablar yo, lo entenderíamos mucho más, pero yo sí entiendo que fue un halago más que una crítica, porque así yo lo entiendo y estoy seguro, segurísimo de eso.
Si todos los jugadores están al 100%: Lo expliqué varias veces, es difícil que estén al 100, no solo los argentinos, todos los chicos que han jugado no sé cuántos partidos este año, bueno, lo importante es que lleguen al máximo de sus posibilidades y yo creo que sí que estamos con los jugadores al máximo de sus posibilidades, algunos con algún problema más arriba o abajo, pero están todos disponibles para jugar, eso depende de la alineación que saquemos, pero en principio están los 26 y eso está bueno.
Si coincide que en este Mundial se impondrán los equipos con mayor intensidad: Bueno, hay que ver qué se entiende por intensidad, yo creo que este es un mundial que cuando no se tiene la pelota hay que intentar que no te hagan daño, estamos viendo que no hay muchos equipos que vayan a presionar alto mano a mano, primero porque el calor, segundo porque los jugadores están justos, entonces se hacen fuertes en mitad de cancha y creo que es ahí donde se está decidiendo mucho el partido, pero estamos viendo que gana el que tiene tres delanteros, el que defiende con cinco, el que defiende con cuatro, por eso digo que todavía es pronto para analizar a mi criterio por dónde va a ir el mundial, pero no tengo dudas que las grandes selecciones van a estar ahí, eso estoy seguro.
Su opinión sobre España y el 40 aniversario de los goles de Maradona a los ingleses: Bueno, sí, a España la vimos en el gimnasio del entrenamiento porque estábamos para viajar y no me sorprende que haya ganado porque tampoco me sorprendió que el primer partido haya empatado porque no merecía empatar, son cosas del fútbol que podés empatar un partido, pero si hay que empatarlo hay que empatarlo de esa manera con no sé cuántos tiros al arco y me parece que es una selección que está en salud y que ha demostrado que está bien, así que sin duda será una de las que estará en la pelea final. Y bueno, la verdad que creo que estaba en mi casa, en la casa de mi abuela, porque vivíamos todos en la casa de mi abuela, éramos no sé cuántos viviendo ahí, no teníamos casa nosotros, un televisor muy chiquitito, estoy casi seguro que estaba ahí, emocionante, no sabía que mañana se cumplen años de ese golazo, así que disfrutémoslo, lo veremos por todos lados mañana, así que lloraremos un poquito también.
Las cuestiones negativas a pesar de la victoria ante Argelia: Bueno, no te las voy a decir, pero sí, claro, no creo que haya entrenador que te la diga las cosas negativas, pero, a ver, me imagino que cualquier entrenador rival analiza cómo se puede hacer daño a Argentina y hoy hay acceso a un montón de cámaras, un montón de situaciones, pero sí que hay cosas, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir, hemos trabajado en eso y nosotros siempre que vemos cosas que no va bien, intentamos decírselas, explicárselas, no nos quedamos con eso, más allá de que uno haya hecho un gran partido y si tenemos que mostrarle que ha hecho algo que no estuvo bien, se lo mostramos porque creo que es importante, creo que lo hacen todos los entrenadores esto, pero sí, sí que tenemos, lógicamente, como cualquier equipo, nuestros puntos débiles, esperemos que no lo sepan encontrar, eso es lo interesante.