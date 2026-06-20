SAMEEP REPARÓ EL ACUEDUCTO FONTANA Y EL SERVICIO SE RESTABLECE DE MANERA PROGRESIVA

Las tareas demandaron dos días de intenso trabajo debido a la complejidad de la intervención. Mientras se ejecutaron las reparaciones, el abastecimiento se sostuvo a través del acueducto alternativo de avenida Alvear.

Tras dos jornadas de trabajo ininterrumpido, agentes de Sameep culminaron con éxito la reparación del Acueducto Fontana, permitiendo el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable para los usuarios de la localidad.

La intervención se llevó adelante luego de detectarse una pérdida en una cañería de 500 milímetros de diámetro ubicada en la intersección de avenida Belgrano y calle Larreta, en la ciudad de Resistencia.

Los trabajos presentaron un importante grado de complejidad debido a la presencia de instalaciones eléctricas subterráneas y un transformador emplazado en el área de intervención. Esta situación requirió una coordinación permanente con Secheep para garantizar condiciones seguras durante toda la ejecución de la obra.

A pesar de estas dificultades, las cuadrillas pertenecientes a la Gerencia de Servicios de Sameep lograron completar la reparación y poner nuevamente en funcionamiento el conducto afectado, iniciando así el proceso de recuperación del sistema de distribución.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal que participó del operativo. “Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo para ejecutarlas, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse. Valoramos profundamente el compromiso de nuestros trabajadores”, expresó.

Asimismo, señaló que “estos arreglos responden a la premisa impulsada por el gobernador Leandro Zdero de actuar de manera inmediata ante cada inconveniente y garantizar la continuidad del servicio para todos los chaqueños”.

Por su parte, el gerente de Servicios de Sameep, Maximiliano San Martín, remarcó que “la prioridad es garantizar un servicio óptimo en toda la provincia, trabajando con celeridad para brindar respuestas rápidas ante cada contingencia”.

Desde la empresa informaron que este tipo de intervenciones forman parte del esquema permanente de mantenimiento y respuesta operativa que se desarrolla en toda la provincia, con el objetivo de asegurar la continuidad y la calidad del servicio de agua potable para la comunidad.

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