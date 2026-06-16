SAMEEP CULMINÓ LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA Y SE RESTABLECE EL SERVICIO

Los trabajos permitieron optimizar el abastecimiento energético y fortalecer la confiabilidad del sistema de producción de agua potable para el Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Luego de cuatro horas de intensa labor, agentes de Sameep culminaron este martes los trabajos de mantenimiento y adecuación eléctrica en la Planta Potabilizadora Nº 1 de Barranqueras, específicamente en uno de los centros de distribución eléctrica (transformador), en el marco del plan de mejoras permanentes que la empresa lleva adelante en los servicios esenciales.

Durante la ejecución de las tareas técnicas se registró una baja presión en el servicio de agua potable para usuarios de Barranqueras, Puerto Vilelas, la zona sureste de Resistencia y Cisterna Norte. Una vez finalizada la intervención, se reanudó la operación normal de la planta y comenzó el restablecimiento progresivo del suministro en las áreas afectadas.

El presidente de Sameep, ing. Nicolás Diez, destacó la importancia de estas acciones para fortalecer el sistema de producción y distribución de agua potable. “El objetivo de estas tareas es tener todas las instalaciones en condiciones para garantizar una mejor calidad del recurso tratado que se impulsa al Área Metropolitana del Gran Resistencia”, señaló.

Asimismo, agregó que “la meta es llegar a los meses de mayor consumo con niveles de potabilización acordes a la demanda de la población”.

Por su parte, el gerente de Producción de Sameep, ingeniero Aníbal Aquino, explicó que los trabajos incluyeron tareas de mantenimiento y adecuación en una subestación interna de la Planta Nº 1, además de labores de limpieza y mantenimiento en la subestación transformadora de la Planta Nº 2. “El objetivo es mejorar el abastecimiento energético, garantizar una mayor confiabilidad del sistema y optimizar la prestación del servicio de agua potable”, indicó.

Finalmente, Aquino remarcó que “desde Sameep reafirmamos nuestra misión de brindar un servicio esencial de manera continua, eficiente y sostenible, por lo que estas tareas resultan fundamentales para seguir mejorando la calidad de las prestaciones”.

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