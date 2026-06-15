“SALVAMOS A ISRAEL”: NETANYAHU CELEBRÓ EL ACUERDO CON IRÁN Y ANUNCIÓ QUE IRÁ POR LA REELECCIÓN

En su primera reacción oficial tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que la campaña militar conjunta contra Teherán libró a su país de la amenaza de una “destrucción nuclear”.

Además, dijo que se presentará a las elecciones de este año, en medio de fuertes cuestionamientos internos al anunciado pacto que puso fin a la guerra de casi tres meses en Medio Oriente.

“Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, dijo Netanyahu. ”¿Y qué significaría eso? Significaría que millones de ciudadanos israelíes —ustedes, que me escuchan ahora—, todos ustedes habrían estado en un terrible peligro de muerte masiva… Y hemos alejado de nosotros, por años, este peligro de aniquilación de la población de Israel», declaró en una rueda de prensa televisada.

Netanyahu advirtió que las fuerzas de Israel permanecerán en Gaza, Líbano y Siria “todo el tiempo que sea necesario. Establecimos profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano y en Siria. Y quiero dejarlo claro: permaneceremos en estas zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país”, dijo.

Además, admitió que mantiene discrepancias con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La relación entre socios que se conocen bien implica estar de acuerdo en muchas cosas y a veces discrepar; eso pasa incluso en las mejores familias. En Estados Unidos dicen que el presidente Trump hace todo lo que le pido, y en Israel dicen lo contrario: que yo hago todo lo que él me pide”, dijo.

Trump calificó en las últimas semanas a Netanyahu de “persona difícil” y “loco” y le sugirió que se mostrara más agradecido por el apoyo estadounidense.

Benjamin Netanyahu dijo que se presentará a elecciones

El primer ministro dijo que prevé presentarse a las elecciones que se celebrarán este año, pese a las críticas que enfrenta por su gestión de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

“Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar”, afirmó.

Los comicios están previstos para el próximo otoño boreal (primavera en Argentina).

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Sobre el fin de la guerra, Netanyahu aseguró que Irán nunca tendrá armas nucleares, firme o no un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos. El pacto será firmado este viernes en Ginebra.

“Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá“, dijo Netanyahu.

Entre los objetivos alcanzados, después de que voces de la oposición y gran parte de la opinión pública israelí le acusen de claudicar ante Estados Unidos, Netanyahu citó el daño “en cientos de miles de millones de dólares” causados a la economía iraní, así como la muerte de los principales líderes del gobierno y la destrucción de misiles y fábricas.

“Pero aquí está lo más importante. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de la aniquilación nuclear”, insistió.

Israel tenía otros objetivos al final de la guerra. Netanyahu le describió a Trump un escenario en el que destruirían el programa de misiles iraní, debilitarían a un régimen incapaz de cerrar el estrecho de Ormuz y provocarían un levantamiento popular que lo derrocaría, según detalló The New York Times en un artículo sobre el encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca el 11 de febrero, 17 días antes de que iniciaran la guerra.

El acuerdo preliminar, que se espera se firme el viernes, prorroga por 60 días el alto fuego vigente desde el 8 de abril y asienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Los compromisos garantizan la reapertura del estrecho de Ormuz y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

Aún así, Netanyahu aseguró que “la lucha no ha terminado” y que Israel seguirá “en guardia” y decidido a atacar si fuera necesario no solo a Irán, sino a cualquiera de quienes calificó como sus aliados en Oriente Medio.

“Hemos atacado de una forma sin precedentes. Lo hicimos en Gaza, en Líbano, en Siria, en Yemen, en los campamentos de refugiados de Judea y Samaria, lo hicimos en todas partes”, dijo sobre las ofensivas bélicas que Israel libró desde finales de 2023, que han causado 73.000 muertos en Gaza.

Crecen los cuestionamientos en Israel

En tanto, los líderes de la oposición israelí, tanto de sectores de izquierda, centro y derecha, así como los dos ministros radicales del Gobierno, condenaron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“Israel amanece hoy ante un acuerdo que se gesta lejos de aquí y de sus intereses”, afirmó el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot y líder del partido centrista Yashar! (¡Recto!).

En su cuenta de X, Eisenkot afirmó que el acuerdo del Gobierno “fallido” de Netanyahu debía haber preservado “la libertad de acción israelí”.

“Se perdió la oportunidad de seguridad y regional que el Gobierno israelí debía aprovechar; las cosas podían y debían haber sido diferentes”, dijo y criticó que los israelíes supieron del acuerdo a través de “líderes extranjeros”, mientras Netanyahu”se niega a mirar al público a los ojos».

El primer ministro israeli Benjamin Netanyahu (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

“Nunca ha habido un fracaso más absoluto que el fracaso político de Netanyahu en el escenario iraní“, dijo por su parte el líder opositor Yair Lapid, que impulsa junto al ex primer ministro Naftali Bennett la formación de centro-derecha Beyachad (Juntos).

En su cuenta de X, Lapid afirmó que “el Estado de Israel ganó la batalla, Netanyahu perdió la guerra” y añadió que el actual primer ministro “colapsó en el momento de la verdad”.

Desde la izquierda, Yair Golán, líder del partido de los Demócratas, afirmó que el anuncio significa “una mañana dura para Israel”.

“De un solo golpe, se han borrado inmensos logros militares conseguidos con el coraje de nuestros pilotos y la sangre de nuestros combatientes, mientras Netanyahu se mantuvo al margen: débil, enfermo, aislado e impotente”, dijo Golán en sus redes.

Golán, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, también condenó el acuerdo, ya que, afirmó, canaliza millones a Teherán, “deja intacta” la infraestructura nuclear iraní, “preserva la amenaza balística” y lanza “un salvavidas” al régimen de los ayatolás.

Pero las críticas llovieron hasta dentro del gobierno. ”Mi posición es clara: no somos socios de este acuerdo que no garantiza nuestra seguridad y no nos vincula de ninguna manera», sentenció en sus redes el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista y colono, Itamar Ben Gvir.

En su mensaje, Ben Gvir, líder del partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judío) condenó el acuerdo, cuyos detalles todavía se desconocen, y afirmó que Israel no debe “ceder en nada menos que el desmantelamiento de Hezbollah”.

“Amamos a Estados Unidos y estamos agradecidos al presidente Trump. Y, sin embargo, el Estado de Israel no es una república bananera”, aseguró.

Otro de los ministros devNetanyahu, el radical Bezalel Smotrich, afirmó que “el acuerdo con Irán es perjudicial para Israel y para todo el mundo libre. Punto”.

En un mensaje en Telegram, indicó que Israel tendrá que continuar con “la campaña para derrocar al régimen (iraní)” por su cuenta y “de forma creativa”, y “asegurar que Irán nunca tenga armas nucleares”.