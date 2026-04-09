SALUD VISUAL: INAUGURARON UN CONSULTOTRIO OFTALMOLOGICO EN EL HOSPITAL DE SAENZ PEÑA

Un nuevo consultorio oftalmológico fue inaugurado en el hospital 4 de Junio «Dr. Ramón Carrillo» de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad de atención en salud visual y mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos en la región con tecnología actualizada.

El gobernador Leandro Zdero acompañó la inauguración y afirmó que la nueva infraestructura «era un desafío pendiente desde hace más de 20 años. Hoy logramos poner en funcionamiento un servicio clave dentro del hospital, con tecnología de primer nivel y profesionales comprometidos con la salud».

El consultorio cuenta con equipamiento específico para atención integral, entre ellos autorefractómetro, lámpara de hendidura, campímetro digital, tonómetro y oftalmoscopio binocular.

Zdero también se refirió a los cambios en el centro de salud en los últimos años: «Recuperamos áreas fundamentales como salud mental y hoy seguimos sumando servicios. Este hospital cambió profundamente, y eso es resultado de una administración responsable y de decisiones claras para fortalecer el sistema sanitario».

Además, destacó el rol del establecimiento como referencia en el interior provincial y anticipó nuevas intervenciones, entre ellas el desarrollo de un área pediátrica para ampliar la capacidad de atención.

Un servicio más eficiente para toda la región

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la habilitación representa «un sueño hecho realidad» para el equipo médico. «Durante años se trabajó con limitaciones técnicas y hoy contamos con las herramientas necesarias para dar respuestas concretas a la comunidad», indicaron, y remarcaron la necesidad de sostener el compromiso del personal.

El director del hospital, Jaime Etchelouz, valoró la incorporación del servicio: «Es un logro muy esperado que hoy se hace realidad. Contamos con aparatología de primer nivel que permitirá mejorar notablemente la atención oftalmológica».

La nueva área permitirá evitar derivaciones, acortar tiempos de espera y brindar una respuesta más eficiente a pacientes de Sáenz Peña y localidades cercanas.

Participaron de la inauguración autoridades provinciales y municipales, junto a referentes del sistema sanitario.