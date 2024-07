SALUD: CAPACITACIÓN EN FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR PARA PERSONAL DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Portico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El subsecretario de Programación y Gestión Estratégica del Ministerio de Salud Rafael Meneses encabezó la capacitación en “Factor de Riesgo Cardiovascular” que se realizó en el Tele Salud del Hospital Julio C. Perrando, para profesionales de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El objetivo es brindar herramientas para reducir el riesgo cardiovascular, atendiendo factores claves como el tabaquismo, dispositivos electrónicos y enfermedad de Chagas.

La jornada, que inicia en la región 8 Metropolitana, se extenderá a todas las regiones sanitarias de la provincia, dirigida a todo el personal sanitario. De esta manera inicia un ciclo de charlas que se realizarán durante el año sobre cómo evitar un evento cardiovascular.

Meneses destacó la importancia de formación en enfermedades cardiovasculares, causa número uno de muertes en el mundo. “Tenemos que instalar, resaltar y trabajar fuertemente en la concientización de lo importante que es controlar estos factores de riesgo, ya que se trata de la patología con mayor prevalencia en nuestra sociedad. Trabajando a tiempo sobre los factores de riesgo, llegando antes, podríamos cambiar totalmente los números que manejamos hoy de la patología cardiovascular”, aseguró.

Por su parte, César García, a cargo del departamento de Riesgo Cardiovascular del Ministerio de Salud, recordó que la Organización Mundial de la Salud, convoca a todos los países de las Américas, a través de la iniciativa HERS a reducir un 25% los valores de detención arterial para fines del 2025.

«Se ha visto que después de la pandemia, la mayoría de los profesionales de la salud no le están midiendo la presión arterial a los pacientes”, dijo y recordó que antes se les tomaba la presión a los mayores de 18 años, y hoy la Sociedad Argentina de Hipertensión pide tener y conocer un registro de valor de todas las personas.

Además, advirtió que la mayoría de los casos actuales tienen que ver con hábitos no saludables como ser: sedentarios, mucha sal, que es veneno para el hipertenso, una dieta baja en sodio, tabaquismo, colesterol, triglicéridos y pocas horas de sueño», subrayó.

Las charlas

El cardiólogo Luis Chas se refirió a la hipertensión arterial y la evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular. “La idea es transmitir, a quienes trabajan en la atención primaria de la salud herramientas para identificar aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares y poder estratificar su riesgo para poder trabajar en consecuencia. Es decir, combatir todo aquello que aumente la posibilidad de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en nuestro país”, resumió.

También se trató la cesación tabáquica y cigarrillo electrónico y enfermedad de Chagas, que también deriva en una enfermedad cardíaca.

“La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades que, transcurrido cierto tiempo, puede afectar severamente el corazón, por eso es importante actualizar todo lo que sea seguimientos, tratamientos y pesquisa epidemiológica, que es fundamental para tener conocimiento de la cantidad de los casos y actuar en consecuencia”, resaltó Claudio Scalamogna de la Dirección de Epidemiología de la provincia.

Tabaquismo: Impacto y prevención

La responsable del Programa de Prevención y Control de Tabaquismo en la provincia Graciela Godoy ratificó que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que mayor impacto tiene en las enfermedades cardiovasculares. “Hay actualización en la temática, porque no solo tenemos al tabaquismo convencional, sino también dispositivos electrónicos liberadores de nicotina, que tienen exactamente los mismos riesgos de producir enfermedades crónicas de todo tipo como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cánceres de todo tipo”, aseguró.

En ese contexto indicó que hay muchas enfermedades que pueden darse como consecuencia del uso de los dispositivos electrónicos como las EVALI, que son las enfermedades pulmonares asociadas a este consumo. Además recordó que existe legislación nacional, provincial, y ordenanzas municipales con respecto a la preservación de los ambientes libres de humo (ley nacional 26.687 de 2011, ley provincial 3652G de 2022, y ordenanza municipal de Resistencia N°14.258). «Esto es importante porque la prevención, es uno de los factores que nos ayudan a tener una calidad de vida mejor”, finalizó.

