SAENZ PEÑA RECUPERARON CELULARES QUE FUERON ROBADOS DE UNA PIZZERÍA

Efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña lograron recuperar dos teléfonos celulares que habían sido sustraídos durante un robo cometido en una pizzería del barrio Santa Teresita.

La denuncia fue radicada por la propietaria del lugar, quien informó que durante la madrugada del 13 de junio personas desconocidas violentaron la puerta de acceso del local ubicado sobre avenida 2, entre calles 9 y 11, y sustrajeron tres teléfonos celulares, una luz de emergencia y diversas mercaderías.

Tras tomar intervención en la causa, personal investigativo realizó averiguaciones en distintos sectores de la ciudad y obtuvo información de vecinos del barrio Obrero, quienes señalaron que un hombre se encontraba ofreciendo teléfonos celulares a bajo costo.

Con esos datos, los investigadores desplegaron tareas de vigilancia y recorridas en la zona. Al llegar a calle 25, entre 10 y 12, observaron a un sospechoso que llevaba varios elementos en sus manos. Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la fuga a pie e ingresó al predio del Club Estrella, donde logró perderse de vista.

Durante la persecución, el individuo arrojó varios objetos que luego fueron recuperados por los efectivos. Entre ellos se encontraban dos de los teléfonos denunciados como robados: un Motorola E42 y un Samsung Galaxy A20, ambos reconocidos como parte del botín sustraído de la pizzería.

Los dispositivos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, mientras continúan las diligencias para identificar y detener al autor del hecho, además de recuperar los elementos restantes denunciados por la damnificada.

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