SÁENZ PEÑA RASTRILLAJE POLICIAL PERMITIÓ RECUPERAR UNA BICICLETA ROBADA

El biciclo fue restituido a su propietario en pocas horas.

Efectivos de la Comisaría Tercera, en el marco de una causa por supuesto hurto esclarecido, lograron recuperar una bicicleta sustraída en el barrio Hipólito Irigoyen.

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 8, cuando un ciudadano denunció la sustracción de su bicicleta desde su vivienda ubicada en calle 47 entre 4 y 6.

Tras tareas investigativas y un rastrillaje por la zona, los uniformados hallaron el rodado abandonado entre las malezas en cercanías del lugar del hecho, procediendo a su secuestro.

Finalmente con intervención de la Fiscalía el elemento fue restituido a su propietario, continuando con las actuaciones para identificar a los supuestos autores.

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