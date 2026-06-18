SAENZ PEÑA EN UN OPERATIVO ANTIDROGAS DETUVIERON A UN HOMBRE CON MARIHUANA Y COCAINA

El procedimiento se realizó en el barrio San Martín tras una denuncia sobre consumo de estupefacientes en la vía pública. Además, secuestraron dinero en efectivo.

En el marco de recorridas preventivas realizadas por personal de la División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña, efectivos antinarcóticos realizaron un procedimiento ayer en horas de la tarde que culminó con la aprehensión de un hombre.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 18.30, en inmediaciones de calle 0 entre calles 37 y 39. Los agentes recibieron información sobre la presencia de varias personas que estarían consumiendo drogas en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a varios individuos que, al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga en distintas direcciones. Sin embargo, lograron demorar a un hombre de 33 años, quien llevaba entre sus prendas diversos envoltorios con sustancias.

Luego de las pruebas de campo realizadas, secuestraron 155,6 gramos de marihuana distribuidos en dos bochones y 23 bochitas, 22,8 gramos de cocaína fraccionados en un envoltorio y 21 dosis listas para su comercialización. También se incautaron $5.570 pesos en efectivo.

La causa fue puesta en conocimiento a la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, quien dispuso el secuestro de la droga y la aprehensión del ciudadano por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

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