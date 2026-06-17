SAENZ PEÑA: EDUCACIÓN FORTALECE LA ALFABETIZACIÓN CON UN ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCUELAS ALFA EN RED

El Ministerio de Educación llevó adelante este miércoles, en el Complejo Cultural de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Encuentro Provincial de Formación para Directores en Gestión de la Alfabetización de Escuelas Alfa en Red, una instancia destinada a fortalecer el liderazgo pedagógico y la implementación de estrategias de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La jornada reunió a equipos directivos, supervisores y referentes educativos de toda la provincia, en el marco de una propuesta que articula la gestión institucional y sectorial para diseñar, implementar y sostener planes de mejora en alfabetización basados en información y evidencias sobre las trayectorias reales de los estudiantes.

El plan de mejora institucional constituye el eje central de esta formación, posicionando a los directores como actores clave en la promoción de procesos de mejora continua, en articulación con docentes, familias y toda la comunidad educativa.

Entre los principales objetivos del encuentro se destacan el fortalecimiento del liderazgo de los equipos directivos en la gestión de la alfabetización, la promoción de la toma de decisiones basada en datos y evidencias, el impulso de prácticas pedagógicas que favorezcan la lectura y la escritura, y la consolidación del trabajo colaborativo entre supervisores, directivos, docentes y familias.

La apertura estuvo encabezada por la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, acompañada por el director de Educación Superior, Luis Monzón; la directora de la Regional Educativa 4 A, Paloma Egea; la directora de Comunicación y Elaboración de Contenidos de la Unidad de Alfabetización de Nación, Paula Felgueras; la coordinadora jurisdiccional del Plan Somos Alfabetización Chaco, Alba Granada; y la facilitadora de la formación, Miriam Capdevila.

Durante su intervención, Sanchuk destacó la visión estratégica de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y remarcó los avances alcanzados a través de las políticas de alfabetización impulsadas por la gestión provincial. Además, señaló que la ministra participa actualmente en Chile de un encuentro internacional donde presenta la experiencia chaqueña en la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial para fortalecer las estrategias pedagógicas y optimizar procesos administrativos del sistema educativo.

La funcionaria también repasó las acciones desarrolladas desde el inicio de la gestión, entre ellas la realización del censo de fluidez y comprensión lectora, la implementación del programa Aprendo Leyendo y la distribución de libros para estudiantes, docentes y escuelas. Asimismo, resaltó el trabajo que se lleva adelante en las 347 instituciones educativas que integran Alfa en Red.

“Queremos que los chicos aprendan a leer y comprender en el primer ciclo de la escuela primaria. Ustedes son los actores principales dentro del sistema educativo y protagonistas de este proceso de transformación”, expresó Sanchuk.

Por su parte, la directora de la Regional Educativa 4 A, Paloma Egea, valoró la importancia de federalizar las instancias de formación docente para fortalecer las políticas educativas en todo el territorio provincial.

A su turno, Paula Felgueras destacó que el Plan Nacional de Alfabetización fue concebido con una mirada federal y territorial, y señaló que la propuesta formativa de este año pone el foco en la autoevaluación escolar como herramienta para generar más información sobre los aprendizajes y fortalecer la toma de decisiones. “Se viene haciendo un trabajo que cambia la vida de los chicos. Debemos seguir focalizando la alfabetización como una prioridad para garantizar mejores oportunidades de aprendizaje”, afirmó.

La capacitación forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno provincial para consolidar una política educativa centrada en la mejora de los aprendizajes, con especial énfasis en la alfabetización como base fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes chaqueños.

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