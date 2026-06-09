SÁENZ PEÑA DETUVIERON A DOS ADOLESCENTES CON PRODUCTOS SUSTRAÍDOS DE UNA FARMACIA

Fueron interceptados por efectivos del Grupo C.O.M. cuando circulaban por el centro de la ciudad con mercadería oculta entre sus prendas.

Durante un operativo de prevención realizado este lunes al mediodía en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, efectivos de la División C.O.M. demoraron a dos jóvenes y recuperaron productos que habían sido sustraídos de una farmacia de la zona.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13:30, cuando los agentes realizaban recorridas de seguridad por calle 14 entre 5 y 7. En ese contexto, observaron a dos jóvenes con actitud sospechosa.

Al identificarlos, los uniformados detectaron que ambos llevaban ocultas entre sus prendas tres cajas nuevas y selladas de loción para después de afeitar marca Kevin. Al ser consultados sobre la procedencia de los productos, no pudieron justificarla.

Tras una serie de averiguaciones, los efectivos establecieron que los artículos habían sido sustraídos de la farmacia “La Farmar”, ubicada en calle 12 esquina 9. En el lugar, el encargado del comercio confirmó el faltante de los productos y, al revisar las cámaras de seguridad, se observó a los dos jóvenes ingresar al local, tomar la mercadería y retirarse sin abonarla.

Como resultado del operativo, los demorados, de 19 y 16 años, fueron trasladados junto con los elementos recuperados a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción. Además, se invitó al encargado del comercio a formalizar la correspondiente denuncia para avanzar con las actuaciones judiciales.

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