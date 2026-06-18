SAENZ PEÑA  DESMANTELARON UN KIOSCO DE DROGAS EN EL BARRIO GINEZ BENÍTEZ

Efectivos de la División Microtráfico Interior desarticularon esta tarde un punto de venta de estupefacientes que operaba en la ciudad termal. El operativo concluyó con el secuestro de dosis de marihuana listas para la comercialización, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y la detención de un joven.

Tras tareas investigativas relacionadas con presuntas maniobras de narcomenudeo, personal de la División Microtráfico Interior allanó este miércoles, alrededor de las 18:35, un domicilio ubicado sobre calle 38, del barrio Ginez Benítez.

Durante la registro, los agentes antinarcóticos hallaron ocultos en una de las habitaciones 26 envoltorios de nylon, conocidos como «bochitas», que contenían un total de 12,3 gramos de marihuana. Además, secuestraron una balanza de precisión en funcionamiento, tijeras, encendedores y recortes de nylon negro utilizados para el armado de las dosis.

También incautaron dos teléfonos celulares y la suma de $78.000 en efectivo.Por otra parte, encontraron una cámara de vigilancia marca Luo, que los investigados utilizaban presuntamente para monitorear los movimientos de la cuadra y advertir sobre la presencia policial.

En el lugar fue aprehendido un joven de 21 años, quien, por disposición de la Fiscalía Antidrogas, fue notificado de su situación legal en una causa por «Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes».

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