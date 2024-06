SABAG MONTIEL ADMITIÓ EL ATENTADO: «CRISTINA KIRCHNER ES CORRUPTA Y LE HACE DAÑO A LA SOCIEDAD»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Fernando Sagab Montiel admitió este miércoles haber intentado asesinar a Cristina Kirchner, en el marco de la primera jornada del juicio contra «la banda de los copitos»por el atentado contra la expresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Tras varios planteos de los abogados defensores, que buscaron suspender el juicio, solicitud que fue rechazada por los jueces, se dio inicio al debate, en los tribunales de Comodoro PY, y Fernando Sabag Montiel, principal acusado, pidió declarar. «El atentado fue con un fin personal y no para beneficiar a ningún sector político. Yo quería matar a Cristina», afirmó.

Consultado por los hechos que lo motivaron, sostuvo: «La doctora Kirchner es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos. Ella es la cúspide de la jerarquía política y la culpable de todo».

Además, denunció: «Uliarte y Carrizo recibieron dinero de CFK para autoinculparse y para agravar la causa».

Sabag Montiel es considerado por la Justicia como autor del homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.

En tanto, su exnovia, Brenda Uliarte, está imputada como partícipe necesaria, mientras que Nicolás Carrizo, está procesado como partícipe secundario.

Con respecto a su relación con Uliarte, Sabag Montial señaló: «Éramos amigos con derechos, una relación que no se puede tomar como un noviazgo y que empezó un mes antes del atentado. Nosotros no compartimos posiciones políticas porque yo me considero apolítico».

En esa línea, buscó quitarle responsabilidad en el hecho: «Brenda escuchó mis ideas y hasta donde quería llegar. Compartió conmigo algunas cosas, pero no estaba segura de lo que yo podría llegar a hacer. Lo tomó como un juego de niños, o una muestra de valentía para tratar de quedar bien con la gente. Pero no puso un pie en la realidad y no pensó que podríamos estar presos. Me hubiera gustado que ella hubiera frenado todo esto. No midió las consecuencias».

La jornada comenzó a las 10.30 en la sala AMIA del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

Uliarte, bastante desalineada, llegó junto a su abogado defensor. Se sentó en la parte de atrás de los banquillos de los acusados y mantuvo un perfil bajo. Carrizo, de traje y con el pelo atado, no pasó desapercibido.

Tras la lectura de los cargos contra los tres acusados, los fundamentos y el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal de juicio Gabriela Baigún adelantó que pedirá incluir la violencia de género como agravante, lo que podrá resolverse al final del debate.

Hubo cruces entre los abogados de la defensa con la fiscalía y la parte querellante por la incorporación de pruebas. Por un lado, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, reclamó que no se incluyeron pruebas que presentaron durante la instrucción, que tampoco se incorporaron por lectura.

Al respecto, el abogado de Cristina Kirchner, Juan Manuel Ubeira, aseguró que ese reclamo no puede ser tomado en cuenta porque «no lo tomó por sorpresa». Por eso, la jueza resolvió que no hubo un agravio o violación al derecho de la defensa.

Marano insistió en su pedido y redobló la apuesta: pidió suspender y hacer un debate con un jurado popular. Cuestionó que tanto la querella y la defensa intentarán debatir un supuesto hecho con «connotaciones políticas», dado que la víctima es una figura importante en este ámbito. «Entre los testigos va a saltar la grieta, y se va a saber si simpatizan por Cristina, por Macri o por Milei. No va a haber subjetividad», sostuvo.

Por su parte, Alejandro Cipolla también pidió suspender el debate, pero por un motivo distinto: alegó que no lo dejaron hablar con Uliarte, su cliente en este juicio.

Finalmente, la presidenta del tribunal salió de la sala a deliberar y después de 10 minutos resolvió rechazar todos los pedidos de la defensa. «No es tiempo, ni la forma de hacer el pedido», sostuvo. La fiscal opinó al respecto y expresó: «Me parecen más planteos dilatorios que jurídicos».

