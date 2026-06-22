SÁBADO DE FERIA EN LA PLAZA CENTRAL FERIA ESPECIAL DÍA DEL PADRE

En el marco de los festejos por el Día del Padre, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Juan José Castelli llevó adelante una gran feria en la Plaza Central, reuniendo a manualistas, artesanos y emprendedores locales.

La jornada contó además con la participación de escuelas de danza y bailarines que brindaron un colorido espectáculo artístico, deleitando al público con diversas presentaciones.

A pesar de las bajas temperaturas, numerosas familias se acercaron para recorrer los stands, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una tarde de encuentro, cultura y entretenimiento.

Estas actividades forman parte de las propuestas impulsadas por el municipio para fortalecer los espacios de recreación, promover el trabajo de los emprendedores y generar momentos de integración para toda la comunidad.

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