ROBO POR ESCALAMIENTO ESCLARECIDO ESCLARECIERON DOS HECHOS DELICTIVOS EN UNA VIVIENDA Y DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR

Efectivos de la Comisaría Primera Metropolitana esclarecieron dos hechos de robo por escalamiento ocurridos en una vivienda de Resistencia y detuvieron al presunto responsable.

La investigación se inició tras las denuncias de una mujer que informó la sustracción de diversos bienes de una propiedad ubicada sobre calle José Hernández. Durante las tareas investigativas, los agentes lograron vincular al sospechoso con elementos recuperados previamente por personal policial y con registros fílmicos aportados por la damnificada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven fue notificado de su aprehensión en ambas causas y quedó a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron prendas de vestir de interés para la investigación.

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