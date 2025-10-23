ROBÓ MÁS DE 5 MILLONES EN JOYAS Y TERMINÓ DETENIDA TRAS UN ALLANAMIENTO EN CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trabajó en conjunto con la Policía de Corrientes.

El seis de octubre un comerciante de la joyería Oro Blanco denunció el robo de varias joyas que, en conjunto, valdrían un total de cinco millones de pesos. El personal de la División Delitos Contra la Propiedad comenzó la investigación y logró identificar a la sospechosa, quien residiría en Corrientes. Fue entonces cuando se entabló comunicación con la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía correntina, lo que finalizó con un allanamiento esta mañana que terminó con la principal investigada detenida y el secuestro de varias joyas.

La mujer habría ingresado al local para ver algunas joyas. Cuando el vendedor se las mostraba, ella agarró un paño y se lo llevó. Después de todo el trabajo de investigación e identificación, los agentes realizaron un allanamiento. Así detuvieron a la mujer de 53 años e incautaron varias joyas, un paño para estas, dos celulares, una mochila y la vestimenta utilizada el día del robo.

A su vez, la detenida fue relacionada con otros dos hechos similares. Uno en el local Ojos Míos ocurrido el 25 de septiembre y un segundo hecho denunciado el 15 de octubre por un trabajador de Librería Papelar.

