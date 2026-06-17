River cerró a Mauro Arambarri: revisión médica y contrato hasta diciembre de 2029

La cuenta pendiente con la Selección de Uruguay

A nivel internacional, Arambarri integró la Selección uruguaya Sub-20 que disputó el Sudamericano y el Mundial de 2015. Su debut en la mayor llegó en 2020 bajo la conducción de Óscar Tabárez, durante un partido de Eliminatorias ante Chile.

Pese a sus buenos rendimientos en Europa, nunca logró consolidarse como una pieza habitual de la Celeste. Quedó afuera de la Copa América 2021 y posteriormente tuvo escasa participación tanto con Diego Alonso como con Marcelo Bielsa. Ahora, a los 29 años, afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera. River apuesta por su experiencia europea y por un perfil que considera clave para la renovación del plantel de cara a la próxima temporada.

El comunicado oficial de River tras la llegada de Mauro

«Mauro Arambarri firmó su contrato con River Plate. Este miércoles 17 de junio, el mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet», escribieron desde la cuenta oficial del club.