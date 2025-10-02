REVÉS A MILEI: EL SENADO RECHAZÓ EL VETO A LA EMERGENCIA PEDIÁTRICA Y AL FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
Los bloques de la oposición lograron el quórum necesario para debatir y le dieron un nuevo cachetazo al Gobierno libertario.
No es esta la primera vez que el Gobierno recibe un revés: como se mencionó anteriormente, a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tiene que reglamentar de manera obligatoria.
Lo cierto es que, días más tarde, la gestión libertaria la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución, lo que permite pensar que sucederá lo mismo con las leyes en las que el Senado decidió hoy su continuidad.