RESISTENCIA: VIALIDAD PROVINCIAL CONCRETÓ EL BACHEO EN LA AV. LAVALLE

Este martes, la obra fue supervisada por la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño junto al subadministrador Gustavo De Martini, quienes destacaron el compromiso del personal y la respuesta de Vialidad Provincial ante el pedido de los vecinos.

Desde horas tempranas, equipos técnicos y operarios del organismo trabajaron en av. Lavalle al 140, para garantizar una mejor circulación vehicular y mayor seguridad vial.

“Tomamos conocimiento del reclamo de los vecinos y actuamos de manera inmediata. El objetivo es dar soluciones concretas y mantener en condiciones las principales avenidas de la ciudad”, expresó Meiriño durante la recorrida.

Por su parte, De Martini subrayó que estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento urbano que Vialidad Provincial viene ejecutando en distintos puntos del Gran Resistencia, priorizando las zonas con mayor circulación. “Queremos que las calles estén en condiciones seguras y transitables. Este tipo de intervenciones rápidas evita complicaciones mayores y mejora la calidad de vida de los vecinos”, sostuvo.

De esta manera, el organismo provincial dio una respuesta concreta a los pedidos vecinales, reafirmando su presencia en el territorio y su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura vial.