RESISTENCIA UN JOVEN LE SUSTRAJO PRENDAS DE VESTIR A SU MADRE

Dos camperas fueron recuperadas y el joven fue demorado.

Hoy, pasadas las 16, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana demoraron a un joven de 22 años en calle Boronat, entre Belén y Jericó, del barrio Santa Rita I.

Durante una recorrida de prevención, los agentes observaron al joven transportando dos camperas inflables, al preguntarle sobre la procedencia de las prendas este no pudo justificar su origen, por lo que fue demorado y trasladado a la Comisaría Cuarta.

Minutos después, se presentó en el lugar una mujer de 56 años, que dijo ser la madre del demorado y aseguró que las camperas habían sido sustraídas de su vivienda. Además, informó a los uniformados que formalizará la denuncia correspondiente.

Finalmente, por disposición de la magistratura en turno, procedieron al secuestro de las prendas y al traslado del joven a la Comisaría Sexta Metropolitana, donde continuaron las actuaciones de rigor por razones de jurisdicción.

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