RESISTENCIA TRES MUJERES APREHENDIDAS CON MÁS DE 400 GRAMOS DE COCAÍNA Y MÁS DE OCHO MILLONES DE PESOS

El procedimiento fue realizado por personal Antinarcóticos. Además secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y un automóvil.

Ayer por la tarde, efectivos del Departamento Antinarcóticos Metropolitana, tres mujeres terminaron tras las rejas luego que fueran demoradas con una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos.

Pasada las 19, los agentes que se encontraban realizando tareas investigativas en inmediaciones de avenida Castelli y calle Primera Junta, en el barrio Villa Itatí, interceptaron un automóvil Ford Fiesta en el que se desplazaban tres mujeres.

Luego de identificarlas, realizaron una requisa, donde observan a una de ellas que se despoja de un objeto arrojándolo a una zanja. Por ello, los agentes verifican lo que arrojó constatando que se trataba de un paquete rectangular que contenía una sustancia blanquecina compacta.

Es así que iniciaron las pruebas de campo, determinando que se trataba de cocaína, con un peso total de 426 gramos. Asimismo, al requisar el vehículo hallaron más de 8 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo utilizado para el traslado.

Finalmente por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 2, las tres mujeres de 48, 41 y 28 años, fueron notificadas de su aprehensión en la causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Relacionado