RESISTENCIA TRAS OPERATIVO RECUPERARON UNA MOTOCICLETA ROBADA

Intervino personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana en colaboración con la División Preventiva.

Anoche, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana recuperaron una motocicleta que había sido sustraída en jurisdicción de la Comisaría Séptima, luego de un operativo de búsqueda iniciado tras una persecución policial.

Según informaron fuentes policiales, el rodado era perseguido por personal de la División Preventiva cuando ingresó a la zona del barrio 2 de Septiembre. Durante los recorridos realizados para dar con el vehículo, los agentes lo encontraron abandonado sobre calle La Paz al 1500, recostado sobre uno de sus laterales y sin ocupantes.

Se trataba de una motocicleta Bajaj Dominar D400, la cual fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial para resguardo y posterior restitución a la unidad con jurisdicción en la causa.

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