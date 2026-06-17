RESISTENCIA TRAS CONTROLES DETUVIERON A DOS SUJETOS CON PEDIDOS DE CAPTURA

Intervino personal de la División Patrulla Preventiva.

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Primer procedimiento: buscado por hurto

El primer operativo se registró alrededor de las 14:00 en la intersección de calles Ayacucho y García Pulido, donde efectivos interceptaron a un joven de 23 años con fines de identificación.

Al verificar sus datos filiatorios mediante el sistema Si.Ge.Bi. (Sistema de Gestión Biométrica), se constató que registraba una orden de captura vigente en una causa por “Supuesto Hurto”, a requerimiento del Equipo Fiscal N° 2.

El demorado fue trasladado a la Comisaría Novena Metropolitana por razones de jurisdicción.

Segundo procedimiento: captura por amenazas

Una hora más tarde, cerca de las 15:00, personal policial demoró a un hombre de 37 años en la intersección de avenida Lavalle y calle 16.

Al consultar sus datos en el sistema Si.Ge.Bi., se verificó que poseía un pedido de detención activo desde el 29 de abril, dispuesto por el Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia, en una causa por “Supuestas Amenazas Simples”.

El individuo fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima Metropolitana.

Ambos sujetos fueron examinados por el médico de turno de la División Medicina Legal y quedaron a disposición de la Justicia.

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