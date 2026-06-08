RESISTENCIA SECUESTRARON UNA MOTOCICLETA DESARMADA TRAS LA FUGA DE DOS SOSPECHOSOS

En el lugar secuestraron una motocicleta y varias piezas del rodado.

Efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana secuestraron una motocicleta parcialmente desarmada durante un operativo de prevención realizado este lunes por la mañana en inmediaciones de calle Alice Le Saigge de Resistencia.

El procedimiento se concretó cerca de las 11:30, cuando personal del servicio externo realizaba recorridas preventivas y observó a dos hombres manipulando y desarmando una motocicleta de 110 cilindradas.

Al notar la presencia policial, ambos individuos emprendieron la fuga en distintas direcciones a través de los pasillos de la zona, logrando darse a la fuga y perdiéndose de vista.

En el lugar, los agentes procedieron al secuestro de una motocicleta 110 cc sin dominio colocado y sin motor, además de una tapa de motor numerada, otra tapa de motor marca Keller y un caño de escape.

Tras el procedimiento, los bienes secuestrados fueron llevados a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

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