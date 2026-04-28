RESISTENCIA  RESISTENCIA RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL: DETUVIERON A UN JOVEN TRAS UNA SEGUIDILLA DE ROBOS EN COMERCIOS DE LA CAPITAL

El sospechoso, de 27 años, intentó asaltar una librería con un cuchillo de carnicero y, horas antes, habría sustraído una bicicleta de un supermercado. Fue capturado en un inquilinato con los elementos robados.

Efectivos de la Comisaría Segunda Metropolitana lograron la aprehensión de un hombre que se encontraba vinculado a dos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas bajo la modalidad de robo y tentativa de robo a mano armada.

La investigación se inició tras la denuncia de la propietaria de una librería ubicada en la calle Liniers al 200. Según el relato de la víctima, un sujeto ingresó al local ayer por la tarde portando un cuchillo de carnicero y exigió la entrega de su teléfono celular. La comerciante logró ahuyentar al delincuente advirtiéndole sobre la presencia de cámaras de seguridad, tras lo cual el malviviente huyó del lugar en una bicicleta tipo mountain bike color amarilla.

Investigación y captación fílmica

Personal del Servicio Externo de la unidad, bajo las directivas del Subcomisario Juan Marcelo Gómez, realizó el relevamiento de las grabaciones de seguridad y entrevistas con vecinos de la zona. El análisis de los videos permitió identificar fehacientemente al autor del hecho.

En paralelo, se estableció que el mismo individuo estaría involucrado en otro ilícito ocurrido más temprano en un supermercado de la avenida Hernandarias al 400. En esa ocasión, el sospechoso sí logró concretar el robo, sustrayendo una bicicleta mountain bike de color blanco.

Detención y secuestros

Con la información obtenida, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda que los llevó hasta un complejo de alquileres ubicado en la calle Fortín Rivadavia al 400. Allí, lograron localizar y demorar al presunto autor.

En el lugar, se procedió al secuestro de:

Una bicicleta mountain bike amarilla (utilizada para movilizarse en los hechos).

Una bicicleta mountain bike blanca (denunciada como robada en el supermercado).

Prendas de vestir que coincidían con las observadas en las filmaciones de seguridad.

La Fiscalía en turno dispuso que el joven sea notificado de su aprehensión en ambas causas. En tanto, el rodado recuperado fue restituido a su propietaria original tras las actas de reconocimiento correspondientes.

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