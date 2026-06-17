RESISTENCIA RECUPERARON UNA MOTO SUSTRAIDA MINUTOS ANTES

El procedimiento fue realizado hoy en hora de la tarde por efectivos de la División Sustracción Vehicular, tras detectar a tres hombres empujando una motocicleta en actitud sospechosa por el barrio Centenario.

Cerca de las 18, personal de la División Sustracción Vehicular realizaba recorridas preventivas cuando observó a tres sujetos empujando una motocicleta Zanella 110 cilindradas por avenida Alberdi y calle Seitor. Al advertir la presencia policial, los hombres huyeron y abandonaron el rodado en la intersección de Frondizi y Seitor.

Tras verificar la motocicleta, los agentes constataron que presentaba daños en el trabamanubrio. Minutos después, se presentó el propietario, un joven de 21 años, quien informó que la moto había sido sustraído poco antes desde la vereda de una vivienda ubicada sobre calle Arázá.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se iniciaron actuaciones por supuesto hurto y el rodado fue restituido a su dueño.

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