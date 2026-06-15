RESISTENCIA  RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y DETUVIERON A DOS HOMBRES

Dos hombres de 34 y 30 años fueron demorados cuando intentaban vender materiales de construcción vinculados a un robo denunciado horas antes.

Personal de la Comisaría Quinta Metropolitana logró esclarecer un hecho de robo denunciado durante la mañana de este lunes, relacionado con la sustracción de diversos materiales y elementos de una vivienda en construcción.

Tras las tareas investigativas y la rápida intervención de los agentes, fueron conducidos dos hombres de 34 y 30 años, quienes se encontraban ofreciendo a la venta distintos materiales de construcción en la zona.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron una puerta reja, chapas de zinc, bolsas de cal, caños de PVC, un rollo de caño corrugado, perfiles galvanizados, porcelanatos, cerámicos y otros elementos vinculados a la causa.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos demorados fueron notificados de su aprehensión en el marco de la causa por supuesto robo, mientras que los bienes recuperados fueron restituidos a su propietario.

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