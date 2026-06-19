RESISTENCIA RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETIENEN A UN JOVEN

El rodado había sido denunciado como sustraído el pasado 17 de junio. Fue hallada por efectivos policiales en la zona de Quijano y Calle 10, donde un hombre fue aprehendido.

Agentes recuperaron una motocicleta que registraba pedido activo de secuestro y detuvo a un joven de 25 años por una causa de supuesto encubrimiento agravado, en un procedimiento realizado este viernes al mediodía en la ciudad de Resistencia.

El hecho guarda relación con una denuncia radicada el 17 de junio por una mujer de 57 años, quien informó la sustracción de su motocicleta marca de 110 cilindradas.

Alrededor de las 12 del mediodía de este viernes, efectivos de la Comisaría Decimocuarta observaron en inmediaciones de Quijano y Calle 10 a un hombre que arrastraba un motovehículo.

Tras la consulta realizada mediante el sistema de consultas, los uniformados constataron que la motocicleta tenía un pedido activo de secuestro, que coincidía con el rodado denunciado días atrás.

Ante esa situación, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, quien dispuso la instrucción de actuaciones por la causa caratulada como “Supuesto Encubrimiento Agravado”, la aprehensión e identificación del involucrado en el hecho.

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