RESISTENCIA: RECUPERAN OBJETOS ROBADOS Y DETIENEN A UN SOSPECHOSO

Un operativo policial llevado a cabo este martes, en la zona sur de Resistencia, permitió recuperar varios objetos robados y detener a un joven de 27 años luego de una persecución que culminó con la caída de una motocicleta en la zona de calles Haití y Arbo y Blanco.

La intervención comenzó cuando unos vecinos advirtieron sobre la presencia de dos hombres que intentaban comercializar distintos elementos cuya procedencia generaba sospechas.

Con los datos aportados, los agentes iniciaron un recorrido por la zona y lograron ubicar a los sospechosos, que se desplazaban en motocicleta.

Al notar la presencia de los uniformados, los ocupantes aceleraron e intentaron escapar, lo que derivó en una persecución por varias cuadras. La fuga terminó cuando perdieron el control del rodado y cayeron al pavimento.

Uno de los involucrados logró huir, mientras que el otro fue alcanzado y demorado en el lugar.

Durante el procedimiento se recuperó un televisor LED de 42 pulgadas, un tubo de gas, una mochila de reparto, un teléfono celular y la motocicleta utilizada para la fuga.

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que los objetos habían sido denunciados como sustraídos durante un robo a mano armada ocurrido horas antes.

El joven detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al segundo sospechoso que logró escapar.