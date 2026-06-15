RESISTENCIA  RECUPERAN ELEMENTOS ROBADOS DE UN COMERCIO Y DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR

El sospechoso fue interceptado por la Policía mientras trasladaba caños de cobre y cables presuntamente sustraídos de un local comercial. Los elementos fueron recuperados y quedaron secuestrados en el marco de la causa.

Personal de la Comisaría Segunda de Resistencia intervino este lunes por la mañana en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 32 años, sindicado como presunto autor de un robo ocurrido en un comercio ubicado sobre calle Santa Fe al 900.

La intervención se inició tras una alerta que advertía sobre la presencia de un sujeto desplazándose por los techos de inmuebles de la zona. Al arribar al lugar, efectivos de la División Patrulla Preventiva observaron a un hombre que caminaba transportando diversos elementos. Al notar la presencia policial, intentó alejarse rápidamente, pero fue demorado a pocos metros.

Durante la identificación, los agentes constataron que llevaba cinco caños de cobre de aproximadamente un metro de longitud y varios cables, por lo que procedieron a su secuestro preventivo.

Posteriormente, los uniformados verificaron el comercio “El Viejo Almacén”, ubicado sobre calle Santa Fe al 906,aproximadamente. Donde detectaron daños en equipos de aire acondicionado y en el cableado exterior, compatibles con la extracción de los elementos recuperados.

Minutos después se presentó el propietario del local, quien reconoció los daños ocasionados y fue invitado a radicar la denuncia correspondiente.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el aprehendido fue notificado de su situación legal en la causa por supuesto robo, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.

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