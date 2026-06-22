RESISTENCIA PRESUNTO ESTAFADOR DEMORADO: UTILIZABA COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS FALSOS

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de una iglesia de la ciudad. La intervención se produjo tras una denuncia sobre presuntas maniobras fraudulentas contra comerciantes.

Ayer, efectivos de la Dirección General de Inteligencia Criminal demoraron a un hombre de 34 años señalado como presunto autor de varias estafas realizadas mediante la utilización de comprobantes de transferencias apócrifos.

Alrededor de las 19:45 en las inmediaciones de la Iglesia Portal del Cielo, ubicada sobre avenida Arribálzaga al 3000, luego de que el encargado de seguridad del lugar alertara a la Policía sobre la presencia de una persona que habría engañado a distintos comerciantes utilizando comprobantes falsificados y que presuntamente intentaría repetir la maniobra.



Tras recibir la información, los agentes se dirigieron al lugar y lograron identificar y demorar al sospechoso, quien fue señalado por uno de los damnificados como el responsable de las operaciones fraudulentas.

Asimismo, la víctima aseguró contar con documentación, imágenes y comprobantes que respaldarían la acusación, por lo que fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente ante la dependencia policial jurisdiccional.

Posteriormente, con la colaboración de personal de la Patrulla Preventiva, el demorado fue trasladado para examen médico y luego alojado en la Comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

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