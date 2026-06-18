RESISTENCIA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: ATRAPARON A UN HOMBRE EN EL BARRIO SANTA RITA

En los allanamientos secuestraron cocaína, dinero en efectivo, municiones y un arma de fabricación casera.

Ayer por la noche, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N. º 5 y ejecutadas con intervención de la Fiscalía Antidrogas N. º 2.

En el primer domicilio, ubicado en el barrio Santa Rita, los agentes secuestraron $680.250 pesos en efectivo, 10 dólares, celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y seis envoltorios con cocaína. Además, fue aprehendido el principal investigado, un hombre de 26 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, en el segundo domicilio allanado, ubicado en el barrio Vista Linda, se incautaron 121 envoltorios con cocaína, $50.500 pesos en efectivo, celulares, recortes de polietileno, bandas elásticas y otros elementos presuntamente utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Asimismo, en ambos procedimientos se concretaron secuestros impostergables relacionados con la tenencia de municiones de distintos calibres y un arma de fabricación casera.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos, con la colaboración de la División C.O.M., que brindó cobertura de seguridad externa. Las diligencias fueron supervisadas por autoridades del Departamento Antinarcóticos Metropolitana.

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