RESISTENCIA INVESTIGACIONES COMPLEJAS RECUPERÓ ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN VILLA LIBERTAD

Efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad detuvieron a un joven de 18 años y secuestraron tres ollas gastronómicas de aluminio vinculadas a un hecho ocurrido días atrás en un comercio en la capital chaqueña.

Personal de la División Delitos Contra la Propiedad, recuperó elementos denunciados como sustraídos de un comercio de la ciudad de Resistencia.

La intervención tuvo lugar este martes cerca del mediodía, en inmediaciones de calle Soldado Aguilera y calle 9 Guiraldes, donde los investigadores demoraron a un joven de 18 años, en el marco de una causa por supuesto hurto.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada por un hombre de 45 años, quien informó la sustracción de ollas de aluminio del “Establecimiento Juan Pablo”, ubicado por Avenida Edison al 580 aproximadamente. Tras la recepción de la denuncia, los efectivos realizaron diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos de las cámaras de seguridad del lugar.

Gracias a esas diligencias, los agentes lograron identificar a los presuntos autores del hecho. Como resultado de las pesquisas, aprehendieron al autor y el secuestro de tres ollas gastronómicas de aluminio de aproximadamente 100 litros de capacidad cada una, elementos vinculados directamente con la causa investigada.

Por disposición del Equipo Fiscal en turno, se dio intervención a la División Medicina Legal y se notificó al detenido de su aprehensión por la causa de supuesto hurto, mientras continúan las actuaciones para dar con el resto de los elementos.

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