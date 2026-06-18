RESISTENCIA: IDENTIFICARON POR LAS CÁMARAS A UN “TRAPITO” QUE SUSTRAJO UNA MOTOCICLETA EN EL MACROCENTRO Y TERMINÓ DETENIDO

Efectivos de la División Sustracción Vehicular lograron detener esta tarde a un hombre de 29 años. El sospechoso, que se desempeñaba como cuida coches en la zona, fue identificado tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 16 de junio por ciudadana domiciliada sobre avenida Marcelo T. de Alvear al 400. La damnificada informó la sustracción de su motocicleta Motomel, modelo Blitz, 110 cc, de color negro, que se encontraba estacionada en la vía pública.

El seguimiento a través de las cámaras de seguridad

Los investigadores de la División Sustracción Vehicular realizaron un relevamiento de las imágenes captadas por los dispositivos del Centro Multiagencial de Emergencias 911. Al analizar las grabaciones del domo ubicado en la intersección de avenida Marcelo T. de Alvear y calle Liniers, lograron establecer con precisión el momento en que se produjo el ilícito.

Las imágenes permitieron identificar al presunto autor, quien sería un conocido cuida coches, comúnmente denominado “trapito”, que suele desempeñarse en las inmediaciones de la avenida Mitre.

Detención en el microcentro

Con la identidad del sospechoso establecida, los efectivos implementaron tareas de vigilancia en los sectores que frecuentaba. Finalmente, esta tarde, tras recibir información sobre su presencia en el microcentro de la ciudad, donde habitualmente trabaja como cuida coches, lograron interceptarlo en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y French.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana por razones de jurisdicción y quedó a disposición de la Fiscalía Penal en turno en el marco de la causa por “Supuesto Hurto”.

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