RESISTENCIA HOMENAJEARON A LAS EFECTIVAS POLICIALES EN EL DÍA DE LA MUJER POLICÍA CHAQUEÑA

La actividad reunió a personal policial femenino y representantes del Centro Municipal de la Mujer en un espacio de reconocimiento y camaradería.

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Policía Chaqueña, celebrado conforme a lo establecido por la Ley Provincial, se llevó adelante un agasajo destinado al personal policial femenino que presta servicios en el Departamento de Violencia Familiar y de Género.

La actividad contó con la presencia de integrantes del Centro Municipal de la Mujer de la Municipalidad de Resistencia, quienes compartieron una jornada de reconocimiento junto a las trabajadoras policiales de la dependencia.

Durante el encuentro se destacó el compromiso, la vocación de servicio y la labor cotidiana que desempeñan las mujeres dentro de la institución policial, especialmente en áreas vinculadas a la atención y acompañamiento de situaciones de violencia familiar y de género.

La jornada transcurrió en un clima de camaradería y gratitud, fortaleciendo los lazos institucionales y poniendo en valor el rol fundamental que cumplen las mujeres policías en la construcción de una sociedad más segura e inclusiva.

Relacionado